Twórca Merlina o pierwszym odcinku serialu. "Lepiej byłoby zacząć od prostszej historii"

Julian Jones, współtwórca i scenarzysta serialu Merlin, opowiedział o swoich odczuciach co do pierwszego odcinka produkcji. Jego werdykt okazał się zaskakująco krytyczny.
Tomasz Hudyga
Kultowy serial fantasy od BBC, Merlin, oparty na legendach arturiańskich wciąż utrzymuje silne grono fanów kultowych po dziś dzień. Od czasu, gdy 24 grudnia 2012 roku wyemitowano ostatni odcinek, fani Merlina stworzyli imponującą społeczność oddanych widzów, którzy nieustannie wracają do serialu i podtrzymują jego obecność w dyskusjach o produkcjach fantasy. Teraz, prawie 17 lat od premiery, współtwórca i scenarzysta Merlina, Julian Jones, wspomina serial i przyznaje się do swojego największego żalu – sięgającego aż do pierwszego odcinka sezonu, który osiągnął najwyższą oglądalność w ciągu ponad dwóch lat. Jones przyznał, że odcinkowi brakowało „epickiej jakości”, mówiąc:

W tym pierwszym dniu i pierwszym odcinku brakuje czegoś, co – moim zdaniem – później, w całym sezonie, a nawet całym serialu, nabierało epickiego charakteru, który tu jest w jakiś sposób nieobecny. I nie wiem, czy nie lepiej byłoby zacząć od prostszej historii – na przykład z potworem atakującym Camelot – co dałoby więcej czasu postaciom na rozwinięcie i jednocześnie zasugerowałoby widzom skalę serialu.

Źródło: collider.com

