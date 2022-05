Mestro - pierwsze zdjęcia z nowego filmu w reżyserii Bradleya Coopera. Aktor jako legendarny kompozytor

fot. materiały prasowe

Maestro to kolejny reżyserski projekt Bradleya Coopera. To biografia słynnego kompozytora, Leonarda Bernsteina, znanego przede wszystkim ze swojej muzyki stworzonej na potrzeby musicalu West Side Story. Cooper nie tylko stanął za kamerą, ale również powierzył sobie główną rolę, jest producentem oraz współscenarzystą projektu. Nad tekstem do filmu Cooper pracował razem z laureatem Oscara, Joshem Singerem. Do sieci trafiły pierwsze zdjęcia z filmu. Ukazują one Coopera w roli Bernsteina oraz Carey Mulligan w roli żony głównego bohatera, Felicii Montealegre Cohn Bernstein. Możecie je sprawdzić poniżej.

Fabuła filmu skupi się na pięknej relacji kompozytora z jego żoną. W obsadzie oprócz wspomnianych Coopera i Mulligan znajdują się Jeremy Strong oraz Maya Hawke. Obraz powstaje dla Netflixa.

Maestro - zdjęcia

Maestro

W gwiazdorskim teamie producentów oprócz Coopera znajdują się między innymi Steven Spielberg, Todd Phillips oraz Martin Scorsese. Dla przypomnienia ten ostatni kilka lat temu sam chciał stanąć za kamerą projektu.