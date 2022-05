Gray Man - zwiastun filmu Netflixa. Ryan Gosling kontra Chris Evans u reżyserów Avengers: Koniec gry!

fot. Netflix

Gray Man to thriller szpiegowski oparty na powieści sensacyjnej Marka Greaneya. Przy tym to najdroższa w historii produkcja Netflixa z budżetem szacowanym na ponad 200 mln dolarów. Do sieci trafił pierwszy zwiastun widowiska. Możecie go obejrzeć poniżej.

Głównym bohaterem produkcji jest Court Gentry, były agent CIA i członek elitarnego szwadronu śmierci agencji, który obecnie pracuje jako zabójca na zlecenie. Pewnego dnia trafia on na ślad mrocznej tajemnicy, która stoi za jego pracą dla wywiadu. Jej ujawnienie może zaburzyć światowy porządek. Wobec tego w pościg za Courtem zostaje wysłany socjopatyczny Lloyd Hansen.

Gray Man - zwiastun

Gray Man - zdjęcia

The Gray Man

Gwiazdami produkcji są Ryan Gosling i Chris Evans. W obsadzie znajdują się również Ana De Armas, Regé-Jean Page, Alfre Woodard, Billi Bob Thornton, Wagner Moura, Jessica Henwick, Dhanush i Julia Butters.

Gray Man - premiera filmu na platformie Netflix 22 lipca. 15 lipca produkcja ma wejść do dystrybucji w kinach, być może również w polskich.