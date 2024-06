Data premiery remake'u Metal Gear Solid 3: Snake Eater wyciekła do sieci. Zobaczcie edycję kolekcjonerską gry

fot. Konami

Oficjalna data premiery Metal Gear Solid Delta: Snake Eater owiana jest tajemnicą i jest wokół niej sporo zamieszania. Tytuł ten pojawił się w gronie gier zmierzających na konsole PlayStation w 2024 roku, ale jakiś czas później w sieci pojawiły się informacje wskazujące na to, że produkcja może trafić na rynek dopiero w 2025 roku. Teraz zaś dostaliśmy... kolejny przeciek wskazujący jednak na rok 2024. Co ciekawe, tym razem pada konkretna data: 17 listopada. Taki termin ujawnił GameStop we wpisie opublikowanym w serwisie X. Ten szybko został z sieci usunięty, a na stronie sklepu aktualnie widzimy typowy placeholder (tymczasową datę) - 31 grudnia 2025 roku. Jak zwykle w takich sytuacjach radzimy podchodzić do tego z dystansem i czekać na potwierdzenie ze strony wydawcy, firmy Konami.

Wiemy też, jak będzie wyglądać edycja kolekcjonerska Metal Gear Solid Δ Snake Eater. W skład tego wydania, poza samą grą, wejdą także dwie naszywki, steelbook, identyfikator Snake'a oraz diorama-terrarium. Cena tego wydania to 199,99$, czyli około 805 zł, a z wyglądem poszczególnych elementów możecie zapoznać się na poniższej grafice.

