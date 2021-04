Metro Exodus Enhanced Edition - pierwsza gra, której nie odpalimy bez RTX-a

Źródło: NVIDIA

Dotychczas korzystanie z funkcji śledzenia promieni świetlnych w grach było w pełni opcjonalne. NVIDIA we współpracy z 4A Games postanowiła porządnie namieszać na rynku i zaingerować w status quo branży gamingowej wypuszczając Metro Exodus Enhanced Edition, odświeżoną wersję gry z 2019 roku, którą w komputerowej odsłonie odpalimy wyłącznie na komputerach obsługujących technologię ray tracingu. Debiut tej produkcji będzie szansą na zbadanie, jak tytuły tego typu przyjmą się w środowisku graczy pecetowych.

Warto zauważyć, że Metro Exodus Enhanced Edition nie będzie niezależną produkcją. Gra w nowej zostanie udostępniona za darmo wszystkim posiadaczom podstawowej wersji na platformach Epic Games Store, Steam, GOG oraz Microsoft Store. Do nowego Metra wprowadzono nowe efekty świetlne wprowadzone przy okazji premiery dodatku The Two Colonels: ulepszone narzędzia do generowania odbić światła, globalnego oświetlenia oraz oświetlenia emisyjnego.

Metro Exodus Enhanced Edition pozwoli także w pełni wykorzystać potencjał sztucznej inteligencji do optymalizacji procesu generowania realistycznej grafiki. Gra została bowiem przystosowana do współpracy z algorytmami NVDIA DLSS w wersji 2.0. O tym, jak odświeżony hit sprzed dwóch lat wygląda w nowej odsłonie dowiemy się już 6 maja 2021 roku.