Mężczyzna imieniem Otto - mało znany syn Toma Hanksa wystąpił w filmie. Aktor komentuje

Mężczyzna imieniem Otto to film będący amerykańskim remakiem szwedzkiego hitu Mężczyzna imieniem Ove. W roli głównej występuje Tom Hanks. Okazuje się, że to nie jedyny przedstawiciel tego aktorskiego klanu, który pojawił się w produkcji. W retrospekcjach jako młody Otto występuje również Truman Hanks, najmłodszy syn Toma.

Aktor wypowiedział się o angażu syna. Stwierdził, że reżyser Marc Forster, gdy zobaczył Trumana stwierdził, że istnieje efekt sobowtóra. Bowiem gdyby zobaczyć zdjęcia obydwu Hanksów w wieku 26 lat, to są oni podobni jak dwie krople wody. Szukano tego rodzinnego podobieństwa przy obsadzaniu postaci, jednak jak zaznaczył Hanks senior, cała reszta znajdowała się w gestii reżysera i tego, co miał do zaproponowania Truman aktorsko.

W filmie Otto Anderson, 63-letni wdowiec, mieszka na przedmieściach Pittsburgha w Pensylwanii . Po przejściu na emeryturę planuje samobójstwo, ponieważ sześć miesięcy wcześniej stracił żonę Sonyę. Jego plany przerywają jednak nowi sąsiedzi: Marisol, Tommy i ich dwie córki, Abby i Luna. To spotkanie na zawsze zmieni życie bohatera i jego podejście do świata.

Oprócz Hanksów w obsadzie produkcji znaleźli się również Mariana Treviño, Rachel Keller i Manuel Garcia-Rulfo.

Mężczyzna imieniem Otto - premiera w polskich kinach już 27 stycznia 2023 roku.