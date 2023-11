Miasteczko Halloween - czy będzie sequel? Tim Burton jasno odpowiada

materiały prasowe

Miasteczko Halloween to poklatkowa animacja z 1993 roku w reżyserii Henry'ego Selicka, która powstała na bazie pomysłu legendarnego Tima Burtona i opowiadała historię Jacka Skelletona. Charakterystyczna produkcja do dziś jest uznawana za klasyk swojego gatunku, przez co mimo upływu 30 lat od amerykańskiej premiery filmu niektórzy nadal mają nadzieję na powstanie kontynuacji.

W tej sprawie wypowiedział się Tim Burton, pomysłodawca oryginalnego filmu, który w typowym dla siebie stylu udzielił jasnej odpowiedzi:

Robiłem już sequele, robiłem rebooty, robiłem inne rzeczy i całe to g**no. Nie chce, żeby to samo stało się z Miasteczkiem Halloween. To miłe, że ludzie są zainteresowani kolejną częścią, ale ja nie jestem. Czuję się teraz jak ten stary dziad, który ma kawałek ziemi i nie chce go sprzedać wielkiej elektrowni.

W Empire, dla którego wypowiedział się Burton, pojawiła się także adnotacja o tym, że słynny reżyser dodał kilka dodatkowych słów "zrzędliwym głosem":

Zjeżdżać z mojej ziemi! Wy mali... Nie dostaniecie mojej własności! Nie obchodzi mnie co chcecie z nią zrobić. Jeśli tu przyjdziecie, to... Gdzie moja strzelba?!

