Miasto - zwiastun filmu kryminalnego. Stanisław Tym wraca na duży ekran

Miasto opowie historię samotnego Detektywa, który przebywa do miasta, by rozwikłać zagadkę tajemniczego morderstwa. Za kamerą produkcji stanął Marcin Sauter, dla którego będzie to fabularny debiut. Wcześniej realizował doceniane dokumenty. W rolach głównych w filmie wystąpią Bartłomiej Topa i Karolina Gruszka, którym partnerują m.in. Robert Więckiewicz i powracający na kinowe ekrany Stanisław Tym. Według opisu prasowego produkcja skierowana jest do miłośników kina noir oraz twórczości Davida Lyncha i Davida Cronenberga.

Film zadebiutuje w kinach w Polsce już 25 czerwca. Zobaczcie zwiastun:

Miato - pełny opis filmu

Samotny Detektyw przybywa do miasta, by rozwikłać zagadkę tajemniczego morderstwa. Szybko staje się pionkiem w grze, toczonej między lokalnym gangsterem – Wielkim, a Profesorem – twórcą epokowych wynalazków. Sprawy komplikują się jeszcze bardziej, kiedy stróż prawa poznaje Piosenkarkę – obiekt pożądania zarówno Profesora, jak i Wielkiego. Wkrótce miasto i jego ulice staną się świadkami nieprawdopodobnych wydarzeń, a sam Detektyw odkryje zaskakującą prawdę o samym sobie.