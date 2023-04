Michael B. Jordan i Christopher McQuarrie tworzą razem nowy thriller akcji

Źródło: Instagram/Christopher McQuarrie

Po wyreżyserowaniu Creed III przez Michaela B. Jordana , teraz jego Outlier Society stworzy film we współpracy z reżyserem serii Mission: Impossible. Iron Curtain powstaje dla Amazon Studios.

Szczegóły fabuły nie są jeszcze znane, ale wiadomo, że McQuarrie i zdobywca nagrody Emmy, Erik Jendresen (Kompania braci), zajmą się przepisaniem oryginalnego scenariusza McQuarriego, który powstał już w 2003 roku. Dla Outlier Society produkować będą Michael B. Jordan i Elizabeth Raposo.

McQuarrie i Jordan – sukcesy

McQuarrie to wybitny scenarzysta, reżyser i producent, który niedawno zdobył dwie nominacje do Oscara za produkcję i współtworzenie scenariusza do filmu Top Gun: Maverick.

Jordan wyreżyserował, wyprodukował i zagrał główną rolę w trzeciej części bokserskiej serii Creed. Film przekroczył wszelkie oczekiwania podczas kinowej premiery, zapewniając największy w historii weekend otwarcia dla Amazon.