Wiedźmin - zwiastun 3. sezonu. Henry Cavill jako Geralt po raz ostatni

Wiedźmin doczeka się niebawem 3. sezonu, a fani otrzymali pierwszy zwiastun promujący nową odsłonę produkcji. Za serial w dalszym ciągu odpowiedzialna jest Lauren Schmidt Hissrich, która wcześniej obiecywała, że nowa seria będzie znacznie bliżej książek. Przypomnijmy, że wielu widzów krytykuje serial Netflixa za to, że ten nie oddaje ducha prozy Andrzeja Sapkowskiego i wiele wątków jest niezgodnych z książkami. Czy da się to dostrzec po teaserze? Zobaczcie sami poniżej.

Kolejny sezon serialu będzie adaptował wątki z drugiego tomu wiedźmińskiej sagi zatytułowanego Czas pogardy. To w niej Ciri udaje się razem z Yennefer do Aretuzy, szkoły czarodziejek. Geralt z kolei zostaje wplątany w intrygi wewnątrz grupy czarodziejów, przez co dochodzi do przewrotu na wyspie Thanedd. Z wcześniejszych wypowiedzi twórców wiemy, że wszystkie te zdarzenia mają się znaleźć w nowym sezonie. Czas pogardy jest tomem znacznie bardziej wypełnionym akcją od poprzedniego - Krwi elfów. To może oznaczać, że twórcy nie musieli sami kombinować z dopisywaniem scen akcji, ponieważ te już znajdują się w literackim oryginale. Jak będzie, przekonamy się oczywiście po premierze serialu, ale na zaprezentowanym pierwszym wideo widzimy prawdopodobnie urywki z przewrotu na Thanedd oraz na pewno dojdzie do starcia Geralta i Rience'a.

Wiedźmin - zwiastun 3. sezonu

Wiedźmin - data premiery 3. sezonu

Serial zadebiutuje na platformie Netflix 29 czerwca 2023 roku i będzie to pierwsza część sezonu. Druga ma pojawić się 27 lipca - nie podano jednak, ile odcinków będą liczyć poszczególne części.

Wiedźmin - 3 sezon

Wiedźmin - kogo zobaczymy w 3. sezonie?

Jedno jest pewne - Henry Cavill, Anya Chalotra i Freya Allan powtórzą swoje role odpowiednio Geralta, Yennefer i Ciri. Dlatego pierwszego będzie to ostatni raz, kiedy pojawi się jako wiedźmin. Po tym sezonie zastąpi go Liam Hemsworth. W 3. sezonie powrócą też postacie Anny Shaffer jako Triss, Joey'a Batey'a w roli Jaskra i MyAnny Buring w roli Tissai. Kogo nowego zobaczymy w serialu? Uwaga na drobne spoilery w niektórych miejscach.

Meng'er Zhang (Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni) jako Milva