Michael Caine oficjalnie przechodzi na emeryturę. Aktor ogłosił swoją decyzję

materiały prasowe

Reklama

Michael Caine oficjalnie potwierdził, że przechodzi na aktorską emeryturę. Zdobywca Oscara promował swój najnowszy, a zarazem ostatni film The Great Escaper w talk show Today w BBC Radio 4. Aktor przyznał, że już wcześniej przeszedł na emeryturę, ale postanowił wrócić do pracy po otrzymania scenariusza filmu.

Michael Caine przeszedł na aktorską emeryturę w wieku 90 lat

Caine wspomniał, że trzykrotnie odrzucił propozycję roli w The Great Escaper, ale po kilkukrotnym przeczytaniu scenariusza postanowił zagrać w filmie.

Co zabawne, byłem już na emeryturze, kiedy wysłano mi scenariusz, i trzykrotnie go odrzuciłem, ale za każdym razem, gdy go czytałem, zakochiwałem się w nim, więc postanowiłem zagrać w tym filmie. Ciągle powtarzałem, że odchodzę na emeryturę. Cóż, teraz na niej jestem, bo pomyślałem, że zagrałem w filmie, w którym mam główną rolę i zebrał niesamowite recenzje.

Aktor postanowił odejść na emeryturę ze względu na sukces swojego nowego filmu, ale również na przyszłe role staruszków, które mógłby otrzymywać.

Jedyne role, jakie teraz prawdopodobnie dostanę, to starzy mężczyźni, 90-latkowie, może byliby w wieku 85 lat. Pomyślałem: „No cóż, równie dobrze mogę z tego wszystkiego zrezygnować”. Mój ostatni film ma wspaniałe recenzje. Co mam zrobić, żeby to przebić?

The Great Escaper - fabuła filmu

Za The Great Escaper odpowiada Oliver Parker (Dorian Gray, Johnny English Reaktywacja). Film wyprodukowany przez Warner Bros. został oparty na prawdziwej historii weterana II wojny światowej, Bernarda Johnsona, który latem 2014 roku uciekł z domu opieki, aby wziąć udział w obchodach 70. rocznicy lądowania aliantów w Normandii.

Film zadebiutował w kinach w Wielkiej Brytanii 6 października.