Gwiazda Słonecznego Patrolu nie żyje. Michael Newman zmarł w wieku 67 lat.

fot. Pearson All-American Television

Michael Newman, ratownik i aktor znany z kultowego Słonecznego Patrolu, zmarł w wieku 67 lat, po 18 latach walki ze zdiagnozowaną chorobą Parkinsona. Newman umarł 20 października, otoczony rodziną i przyjaciółmi. Powodem zgonu aktora miały być problemy z sercem.

Relacje o śmierci mogliśmy usłyszeć z ust jego dobrego przyjaciela Matta Felkera, odpowiedzialnego za wyreżyserowanie serii dokumentów zatytułowanych After Baywatch: Moment in the Sun, pokazujących kulisy powstawania popularnego serialu. Felker opublikował posta o Newmanie na Instagramie, dołączając wspólne zdjęcia ze zmarłym.

Post udostępniony przez Matthew felker (@matthewfelker111)

Michael Newman znany był przede wszystkim z roli w serialu Słoneczny Patrol, gdzie grał postać Mike'a "Newmie" Newmana. Jego rola w serialu trwała 11 lat, od 1989 do 2000 roku. Warto dodać, że był on jedynym autentycznym ratownikiem na planie.

Słoneczny patrol opowiada o codziennym życiu grupy ratowników z Los Angeles, ich relacjach i akcjach ratunkowych. Produkcja znana była z użycia efektu slow motion, który podkreślał atrakcyjność aktorów.