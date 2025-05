Nowe zdjęcie z planu Fantastycznej 4 może zdradzać wielki spoiler. Co się stanie z tą postacią?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Walt Disney Pictures/Marvel Studios

Reklama

Po nieudanym filmie Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat i dobrze przyjętych Thunderbolts*, fani Marvela czekają na kolejną kinową produkcję, czyli Fantastyczną 4: Pierwsze kroki. Chociaż akcja dzieje się w innym uniwersum niż to, w którym znajduje się MCU, to wiemy, że postaci pojawią się w Avengers: Doomsday. Teraz w sieci pojawiło się nowe zdjęcie z planu wykonane w trakcie trwających dokrętek, które może zdradzać ogromny spoiler na temat jednej z postaci.

Thor 5 powstanie. Hemsworth chce tego reżysera za Taikę Waititiego

Mowa o Srebrnej Surferce, w którą wcieli się Julia Garner. Postać widzieliśmy już w zwiastunach. Pełni ona rolę heroldki Galactusa, czyli Pożeracza Światów, który za cel obrał sobie Ziemię, na której żyje Fantastyczna 4. Zadaniem Surferki jest ostrzec bohaterów przed nadciągającym kataklizmem. W tej chwili trwają dokrętki do filmu, co jest normalnym procederem w przypadku wysokobudżetowych blockbusterów. Fanom udało się zrobić zdjęcie aktorki, która nie jest w stroju motion capture ani kostiumie Surferki. Zamiast tego wygląda jak człowiek i jest tylko ubrana w suknię.

ROZWIŃ ▼

Fani widzą tu dwie opcje: jest to albo scena retrospekcji sprzed jej zostania Srebrną Surferką lub pod koniec filmu jej służba pod Galactusem dobiegnie końca, a ona sama powróci do normalnej formy. Trudno powiedzieć, jaki los może czekać Surferkę, ponieważ Julia Garner - w przeciwieństwie do przedstawicieli Fantastycznej 4 - była nieobecna na liście aktorów i aktorek, którzy mają się pojawić w następnym filmie o Avengers. Co Wy o tym sądzicie?

Fantastyczna 4: Pierwsze kroki – opis fabuły

Fantastyczna 4: Pierwsze kroki opowiada historię Pierwszej Rodziny Marvela – Reeda Richardsa (Mister Fantastic), Sue Storm (Niewidzialna Kobieta), Johnny’ego Storma (Ludzka Pochodnia) i Bena Grimma (Stwór). Bohaterowie zmierzą się z największym wyzwaniem w swojej historii, stając do walki o losy Ziemi przeciwko Galactusowi i jego tajemniczej herold. Potężny złoczyńca planuje pochłonąć planetę wraz z jej mieszkańcami.

Fantastyczna 4: Pierwsze kroki Zobacz więcej Reklama

W obsadzie widowiska MCU znajdują się tacy aktorzy jak Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn i Ebon Moss-Bachrach. Dołączyli do nich również Paul Walter Hauser, John Malkovich oraz Natasha Lyonne. Galactusa zagra Ralph Ineson, a w roli jego heroldki zwanej Silver Surfer zobaczymy Julię Garner.

Premiera filmu Fantastyczna 4: Pierwsze kroki odbędzie się 25 lipca 2025 roku.

Najlepsze filmy Marvela wg IMDb