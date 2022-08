Szybcy i wściekli 10 - Louis Leterrier tchnął nowe życie w serię. Michelle Rodriguez o reżyserze

fot. materiały prasowe

Po tym jak wieloletni reżyser serii Szybcy i wściekli - Justin Lin zrezygnował z dalszej współpracy na planie filmowym najnowszej części - Szybcy i wściekli 10, pojawiło się pytanie: kto mógłby go zastąpić? Dorobek filmowy Justina Lina, a przy tym jego osiągnięć jest pokaźny, gdyż w sumie wyreżyserował on 5 filmów tej serii, zaczynając od Szybcy i wściekli: Tokio Drift. Za jego sprawą seria ta uznana została za wysoko dochodową hollywoodzką produkcję, osiągając międzynarodowy sukces. Mimo tak wiodącej kariery reżyser zdecydował się opuścić skład ekipy filmowej, a wszystko za sprawą nieoficjalnego sporu między nim a gwiazdą produkcji Vinem Dieselem. Na jego miejsce przyjęto Louisa Leterriera, który według doniesień aktorki Michelle Rodriguez jest godnym zastępcą Lina.

Szybcy i wściekli 10 - opinia o nowym reżyserze

Jak przyznaje aktorka podczas wywiadu z The Hollywood Reporter, początkowo zespół realizujący kolejną część serii czuł się w nowej sytuacji dosyć nieswojo. Brak obecności dobrze znanego im reżysera wprowadził sztuczną atmosferę na plan. Jednak w momencie, gdyż Leterrier pojawił się w szeregach kadry, atmosfera się mocno rozluźniła. Michelle Rodriguez nie kryje, że współpraca z Leterrierem odmieniła ich podejście do pracy. Kobieta opisuje to tak:

Przyszedł z całą tą energią miłości. Nie mieliśmy tego w Szybkich i Wściekłych od bardzo dawna. Mamy kogoś podekscytowanego, kto jest prawdziwym fanem i kto naprawdę chce zabrać film w miejsca, w które jeszcze nie dotarł. Tkwimy w tym od 20 lat. Po takim czasie stajesz się zmęczony i zapominasz, po co to robisz, aż przychodzi taki reżyser jak Louis i przypomina ci: "To jest piękne. Zróbmy magię". Jesteśmy szczęściarzami, że go mamy.

Louis Leterrier w swojej karierze miał już do czynienia z wysokooktanowymi filmami akcji i blockbusterami. W latach 2000-tych zasiadł za kamerą prowadzonego przez Jasona Stathama filmu Transporter oraz The Incredible Hulk. Pracował również nad thrillerem Iluzja w 2013 roku. Mimo iż dostał posadę reżysera w Szybcy i wściekli 10, Justin Lin wciąż ma swój udział w projekcie. Jest on producentem obok Diesela, Neala Moritza, Jeffa Kirschenbauma i Samanthy Vincent. Poza tym jest współtwórcą scenariusza, który powstał we współpracy z Danem Mazeau.

W najnowszej części Szybkich i wściekłych na ekrany powrócą Diesel i Rodriguez, a także Tyrese Gibson, Chris "Ludacris" Bridges, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Sung Kang, Scott Eastwood i Charlize Theron. Również Cardi B i Michael Rooker pojawią się ponownie po swoim debiucie w Szybscy i wściekli 9. Nowymi osobami w składzie będą Jason Momoa, Brie Larson, Rita Moreno, Alan Ritchson i Daniela Melchior. Film trafi do kin w maju 2023 roku.