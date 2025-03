Mickey 17 może mieć problemy w box office. Dyktator z nowego filmu sci-fi wzorowany na Trumpie?

fot. materiały prasowe

Reklama

Mickey 17 to długo wyczekiwany film science fiction od Oscarowego reżysera, czyli Joon-ho Bonga z Robertem Pattinsonem w roli, w której zagra więcej niż jedną postać. Film przypadł do gustu krytykom, którzy mieli okazję go obejrzeć na rozmaitych festiwalach. Obecnie w serwisie Rotten Tomatoes może się pochwalić wynikiem 85% pozytywnych opinii. Na podstawie 85 recenzji wyciągnięto też średnią, która wynosi 7.3/10.

To jednocześnie najdroższa produkcja reżysera w jego karierze. Mickey 17 wedle doniesień kosztował 118 mln dolarów. Deadline przewiduje, że w weekend otwarcia nowy film science fiction od Warner Bros. zarobi powyżej 45 mln dolarów na całym świecie. Nie jest to najlepszy wynik, ponieważ Mickey 17 będzie potrzebować ok. 240-300 mln dolarów, aby wyjść na zero i zacząć zarabiać. Dobrą wiadomością dla twórców jest natomiast przewidywany zysk w USA, bo ten może wynieść powyżej 20 mln dolarów w pierwszy weekend.

Mickey 17 kosztuje zatem więcej od filmu Okja (50 mln dolarów) i zdecydowanie więcej od Parasite (11 mln dolarów). Po części wynika to z długich prac nad filmem i częstym jego przerabianiem. Z tego też powodu kampania promocyjna skupiała się na tym, aby publiczność mogła utożsamić się z bohaterem granym przez Pattinsona i to dla tego aktora pójść do kina.

Dyktator z nowego filmu sci-fi wzorowany na Trumpie?

W Mickey 17 ujrzymy również Marka Ruffalo, który wcieli się w dyktatora o imieniu Kenneth Marshall. Ma to być skrajnie przerysowana i absurdalna postać nawiązująca do wielu polityków i dyktatorów z historii ludzkości. Wielu recenzentów znalazło w nim podobieństwo do Donalda Trumpa, aktualnego prezydenta USA. Czy słusznie? Na to pytanie odpowiedział reżyser:

Kiedy pokazaliśmy ten film w Berlinie i rozmawialiśmy z osobami z wielu różnych krajów, to ludzie widzieli w nim [w postaci z filmu] tego lidera politycznego, który wywoływał u nich najwięcej stresu.

Do obecnego prezydenta USA odważniej nawiązał sam Ruffalo, który w programie Jimmy'ego Fallona powiedział:

Wcielam się w małostkowego dyktatora. Kiedy kręciliśmy ten film trzy lata temu, to wydawało mi się to przesadzone. Teraz rozumiem, że jest to bardzo stonowany występ. Praktycznie stworzyłem film dokumentalny.

Mickey 17 - zwiastun filmu

Mickey 17 - o czym jest film?

Fabuła powieści koncentruje się na misji jednorazowego pracownika ludzkiej ekspedycji wysłanej w celu kolonizacji lodowego świata Niflheim. Ilekroć pojawia się misja, która jest zbyt niebezpieczna - a nawet samobójcza - załoga zwraca się do Mickeya. Po śmierci jednego Mickeya, nowe ciało zostaje stworzone z nienaruszoną większością jego wspomnień. Po sześciu zgonach Mickey7 zaczyna rozumieć warunki swojej pracy i dlaczego była to jedyna nieobsadzona posada, gdy ją objął.

W obsadzie są Robert Pattinson, Naomi Ackie, Steven Yeun oraz Toni Collette. Z kolei Mark Ruffalo ma wcielić się w "paskudnego dyktatora, faszystę i narcyza".

Najlepsze filmy science fiction w historii