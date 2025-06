Will Smith mógł zagrać w kultowym science fiction Nolana. Powody zadziwiają

fot. materiały prasowe

Reklama

Will Smith ujawnił, że dostał ofertę roli w filmie Incepcja w reżyserii Christophera Nolana, ale odmówił. Dla fanów to spore zaskoczenie, bo nie jest to pierwsza kultowa produkcja, w której aktor mógł zagrać, ale uznał, że to nie dla niego.

Incepcja – jakie były powody Willa Smitha?

Will Smith w nowym wywiadzie przyznał, że nigdy wcześniej publicznie nie mówił o propozycji udziału w Incepcji.

– Nie sądzę, żebym kiedykolwiek o tym wspominał publicznie, ale powiem to teraz: Chris Nolan przyszedł do mnie jako pierwszego z Incepcją, ale nie zrozumiałem tego filmu. Gdy teraz o tym mówię – filmy o alternatywnych rzeczywistościach nie działają dobrze podczas prezentacji – ale odrzucenie tych dwóch ról wciąż mnie boli.

W wypowiedzi nawiązuje do swojej słynnej rezygnacji z Matrixa, w którym miał zagrać Neo. Zamiast tego wybrał Bardzo dziki zachód, uznając, że ten projekt ma większy potencjał. Rolę ostatecznie otrzymał Keanu Reeves. Smith przyznał też, że nie zrozumiał koncepcji Matrixa i dlatego nie dał się do niej przekonać.

He-Man w cieniu. Nowe zdjęcie!

fot. materiały prasowe

Incepcja to kultowy hit

Incepcja to jeden z najwyżej ocenianych filmów Christophera Nolana. Odniósł ogromny sukces komercyjny (839,3 mln dolarów wpływów) i artystyczny (uhonorowany czterema Oscarami). W tym okresie Will Smith miał kilkuletnią przerwę od aktorstwa – jego ostatnia rola przypadła na 2008 rok, a kolejna dopiero na 2012. Incepcja zadebiutowała w 2010 roku. Smith był wtedy aktywny jako producent, odpowiadając m.in. za film Karate Kid.

Przypomnijmy, że to nie jedyny głośny tytuł, z którego Smith zrezygnował. Wiele mówiło się również o Django, ponieważ Quentin Tarantino napisał główną rolę z myślą o nim. Aktor odmówił – nieoficjalnie mówiło się, że z powodu brutalności filmu i tego, że jego zdaniem Django nie był prawdziwym głównym bohaterem historii.