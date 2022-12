Pogromcy duchów 4 - powstanie nowa część. Wybrano reżysera

fot. materiały prasowe

Jak donosi Deadline, jest zielona światło dla filmu Pogromcy duchów 4. Oficjalnie rusza pre-produkcja, czyli przygotowania do startu prac na planie. Reżyserem i współscenarzystą został Gil Kenan. Ma on na koncie takie filmy jak Miasto cienia, Chłopiec zwany Gwiazdką oraz Straszny dom (nominacja do Oscara w kategorii najlepszy film animowany). Nowy reżyser w oświadczeniu podkreśla radość i zaszczyt, jakim jest dla niego wyreżyserowanie tego filmu. Kenan był współscenarzystą trzeciej części.

Pogromcy duchów 4 - co wiemy?

Jason Reitman, reżyser poprzedniej części zatytułowanej Pogromcy duchów. Dziedzictwo będzie pełnić rolę współscenarzysty i producenta. Przy scenariuszu wspomaga panów Jason Blumenfeld. Główną obsada poprzedniej części ma wrócić na czele z Paulem Ruddem i Carrie Coon. Na ten moment nie wiadomo, kto z pierwszych dwóch części odegra tutaj rolę, ale z uwagi na ostatnie sceny poprzedniej odsłony można założyć, że będzie to Ernie Hudson.

Informatorzy Deadline twierdzą, że historia filmu rozgrywać się będzie w Nowym Jorku i powróci kultowa baza pogromców znana z pierwszych dwóch części.

- Czas przekazać klucze mojemu kreatywnemu partnerowi i koledze pogromcy duchów Gilowi Kenanowi. Błyskotliwy reżyser, który sprawi, że duch Spenglera nadal będzie żywy. Mogę jedynie mieć nadzieję, że będę mógł mu dać taką samą opiekę producencką i wsparcie, jakie mój ojciec okazał mnie - napisał Jason Reitman.

Panowie scenariusz już napisali. Prace na planie ruszą w 2023 roku. Obecnie trwa casting na nowe role w sequelu.

Przypomnijmy, że Pogromcy duchów. Dziedzictwo zebrali na całym świecie 204,3 mln dolarów przy budżecie 75 mln dolarów.