"Mickey, jak to jest umierać?" - Robert Pattinson nie ma lekko w nowym filmie. Kiedy pełny zwiastun?

Fani reżysera Parasite wyczekiwali tego projektu z niecierpliwością. Wreszcie będą mogli zobaczyć jego zapowiedź. Studio Warner Bros. pokazało pierwsze ujęcia ze zwiastuna, który zadebiutuje już jutro. Jak mogliśmy się spodziewać z opisu fabuły, postać grana przez Roberta Pattinsona będzie umierać... często. Zobaczcie sami.

Mickey 17 - zapowiedź zwiastuna

Mickey 17 - co wiadomo o filmie?

Produkcja jest adaptacją bestsellerowej powieści Edwarda Ashtona, zatytułowanej Mickey7. Za reżyserię i scenariusz odpowiada Bong Joon-ho, twórca nagrodzonego Oscarem filmu Parasite.

Mickey 17 ma inspirować się książką, jednak niektóre źródła podają, że ostateczna wersja może różnić się od oryginału, podobnie jak miało to miejsce przy poprzednich adaptacjach tego twórcy. Fabuła powieści koncentruje się na misji jednorazowego pracownika ludzkiej ekspedycji wysłanej w celu kolonizacji lodowego świata Niflheim. Ilekroć pojawia się misja, która jest zbyt niebezpieczna - a nawet samobójcza - załoga zwraca się do Mickeya. Po śmierci jednego Mickeya, nowe ciało zostaje zregenerowane z nienaruszoną większością jego wspomnień. Po sześciu zgonach Mickey7 zaczyna rozumieć warunki swojej pracy i dlaczego była to jedyna nieobsadzona posada, gdy ją objął.

Pattinson gra tytułową rolę. Do obsady należą także Naomi Ackie, Steven Yeun oraz Toni Collette. Z kolei Mark Ruffalo ma wcielić się w "paskudnego dyktatora, faszystę i narcyza".

Światowa premiera filmu została przesunięta na 31 marca 2025 roku.