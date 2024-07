fot. Warner Bros. Pictures

Kariera Roberta Pattinsona miała swoje wzloty i upadki. Zaczęło się od tych drugich, ale w miarę upływu lat aktor pracował nad swoim aktorskim warsztatem i brał udział w wielu ciekawych produkcjach, które pomogły mu zabłysnąć z powrotem na wielkim ekranie. O jego talencie przekonał się m.in. Christopher Nolan przy okazji filmu Tenet, czy Matt Reeves, który obsadził aktora w tytułowej roli w Batmanie.

Kolejne projekty z popularnym aktorem zostały już zapowiedziane, a do tej grupy dołącza Die, My Love. Robert Pattinson zagra na wielkim ekranie u boku Jennifer Lawrence. Będzie to pierwszy raz w ich karierze, gdy grają razem w jednym filmie. Jego rola w produkcji jest na ten moment nieznana.

Die, My Love - co wiadomo o filmie?

W obsadzie znajduje się Jennifer Lawrence, która zagra główną rolę oraz Robert Pattinson. Lynne Ramsay reżyseruje film na podstawie scenariusza napisanego razem z Endą Walsh. Martin Scorsese jest jednym z producentów produkcji.

Akcja filmu ma się dziać w zapomnianej, wiejskiej okolicy, a historia skupia się na śledzeniu losów matki, która walcząc z psychozą próbuje zachować resztki zdrowia psychicznego.