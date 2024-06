Spór o Mickey 17. Warner Bros. chce uprzystępnić film Bong Joon-ho

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Fot. Warner Bros.

Reklama

Mickey 17 jest nowym filmem sci-fi w reżyserii utytułowanego Bong Joon-ho, który pierwotnie miał się pojawić w kinach w 2024 roku niedługo po Diunie 2. Początkowe informacje krążące dookoła przesunięcia premiery wskazywały głównie na strajk aktorów i scenarzystów jako winowajców w całej sytuacji, ale w sieci pojawiły się nowe, niepokojące informacje. Poza tym, że trwają aktualnie dokrętki do filmu, które same w sobie są zwyczajnym zjawiskiem w branży, to Daniel Richtman, wiarygodny insider, poinformował również o rosnącym konflikcie reżysera z Warner Bros.

Zdaniem Richtmana w Warner Bros. brakuje entuzjazmu względem nowego filmu, a studio do kin chce wprowadzić bardziej "przystępną" wersję filmu, z czym nie zgadza się Bong Joon-ho. Niejako potwierdza to informacje o tym, że podczas pokazów testowych pokazywano wiele różnych wersji filmu.

Mickey 17 - co wiadomo o filmie?

Film jest oparty na powieści Edwarda Ashtona, Mickey7. Za reżyserię i scenariusz adaptowany odpowiada Bong Joon-ho. Ten koreański reżyser został nagrodzony Oscarami za Parasite.

W filmie zobaczymy Roberta Pattinsona w tytułowej roli. Jak opowiadał Mark Ruffalo o swojej postaci, ma wcielić się w "paskudnego dyktatora, faszystę i narcyza". Do obsady należą także Steven Yeun, Naomi Ackie oraz Toni Collette.

Produkcją zajmuje się Warner Bros. i Plan B Entertainment. Film ma zadebiutować 31 stycznia 2025 roku.