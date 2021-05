Mickey Rourke jest fanem serialu Prawo i Porządek. Stawia to wyżej niż Marvela

Marvel

Mickey Rourke na swoim Instagramie podzielił się informacją o odkryciu serialu Prawo i porządek. Serial kryminalny powstały w 1990 roku i stworzony przez Dicka Wolfa, chwalony jest przez aktora przede wszystkim za aktorstwo, reżyserię i jest pod ciągłym wrażeniem tego, że taka produkcja powstała dla telewizji.

Rourke we wpisie wspomina, że zaczął oglądać serial podczas lockdownu, że nie miał wcześniej okazji zmierzyć się z produkcją. Na koniec wywodu z niejasnych przyczyn nagle porównuje Prawo i Porządek do Marvela, twierdząc, że serial kryminalny sprzed lat jest lepszy niż "gówna od Marvela". Jest to zapewne celowo wbita szpilka, bo pamiętajmy, że aktor wcielał się w rolę antagonisty w filmie Iron Man 2. Ostatecznie nie był zadowolony z tego występu, a raczej z tego, jak ta postać została potraktowana. Chodziło o usunięte sceny z jego udziałem oraz o podejście do postaci, której brakowało nadania głębi. Oto cały wpis aktora: