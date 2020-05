Microsoft opowiedział o kulisach projektowania konsoli Xbox One X Cyberpunk 2077 Edition

Cyberpunk 2077 to jeden z najgłośniej reklamowanych tytułów ostatnich miesięcy. Choć do jego premiery pozostało jeszcze wiele tygodni, już teraz producenci chwalą się gadżetami inspirowanymi nową grą CD Projekt Red. Jednym z najważniejszych partnerów biznesowych studia jest Microsoft, który wspiera ten tytuł na wielu płaszczyznach. Firma zaprojektowała konsolę Xbox One X Cyberpunk 2077 Edition, która trafi do dystrybucji w czerwcu tego roku. I jak przystało na sprzęt z limitowanej edycji, prawdopodobnie rozejdzie się w błyskawicznym tempie – Microsoft wypuści do sprzedaży wyłącznie 45 tys. konsol.

Aby przybliżyć graczom ten nietuzinkowy gadżet, Xbox postanowił nakręcić krótki materiał opisujący proces projektowania konsoli. Materiał dostępny jest na youtube’owym profilu korporacji:

W filmie poznajemy poszczególne etapy pracy nad Xbox One X Cyberpunk 2077 Edition. Firma przedstawia m.in. cztery różne modele koncepcyjne opracowane przez Monique Chatterjee, projektantkę odpowiedzialną za wygląd limitowanych edycji sprzętu Microsoftu. Alternatywne wersje konsoli można przejrzeć w poniższej galerii: