Microsoft rozszerza testy trybu Dolby Vision dla Xboxa Series X/S

Źródło: Microsoft

Dotychczas konsole dziewiątej generacji od Microsoftu pozwalały wyświetlać szeroką paletę barw wyłącznie przy wykorzystaniu HDR10. Przedstawiciele Dolby we wrześniu 2020 roku zapowiedzieli co prawda wdrożenie standardu Dolby Vision, wówczas nie podano jednak, kiedy trafi on pod strzechy. Microsoft prowadził co prawda testy nowej technologii, ale były one zawężone do niewielkiego grona odbiorów.

Aż do teraz, gdyż korporacja udostępnia tryb Dolby Atmos wszystkich uczestnikom programu testowego Xbox Insider:

Największą technologiczną przewagą nowego formatu jest możliwość dynamicznego przetwarzania metadanych. Oznacza to, że analizie jakościowej będzie poddana każda klatka obrazu. Dzięki temu system będzie w stanie jeszcze lepiej operować kontrastem oraz nasyceniem kolorów, aby wydobyć pełną głębię z renderowanego obrazu. Niezależnie od tego, czy gracz znajduje się w ciemnym, czy rozświetlonym otoczeniu.

Według Microsoftu tryb Dolby Vision ma być także łatwiejszy w konfiguracji, gdyż konsola automatycznie wykryje i skonfiguruje odbiornik obsługujący tę technologię. Gracz nie będzie musiał ręcznie dopasowywać ustawień wyświetlania, aby uzyskać perfekcyjny obraz. Może jedynie pojawić się konieczność aktualizacji oprogramowania telewizora, aby ten w pełni wykorzystał potencjał konsolowego standardu Dolby Vision.

Mimo udostępnienia nowej technologii społeczności Xbox Insider Microsoft nie podał jeszcze terminu wdrożenia jej do powszechnego użytku. Firma twierdzi, że Dolby Vision trafi na Xboxa dopiero wtedy, kiedy pomyślnie przejdzie procedurę testową.