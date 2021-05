Dungeons & Dragons: Dark Alliance na premierę w usłudze Xbox Game Pass

fot. Wizards of the Coast

Abonenci Xbox Game Pass mają kolejny powód do zadowolenia. Oficjalnie ujawniono, że nadchodząca produkcja Dungeons & Dragons: Dark Alliance od dnia premiery (22 czerwca 2021 roku) będzie dostępna w bibliotece tej usługi. Skorzystają z niej posiadacze wszystkich platform, czyli PC, konsol Xbox One i Xbox Series S|X oraz urządzeń mobilnych poprzez xCloud.

Dungeons & Dragons: Dark Alliance to RPG akcji i duchowy następca Baldur’s Gate: Dark Alliance (które niedawno doczekało się portu na współczesne sprzęty do gier). Gracze trafią do regionu Icewind Dale i będą mogli wybierać spośród czterech grywalnych postaci, którymi są tu: Drizzt Do’Urden, Cattie-Brie, Bruenor Battlehammer oraz Wulfgar. Produkcja ta zaoferuje zarówno możliwość zabawy solo (z przełączaniem się pomiędzy bohaterami w dowolnym momencie) oraz w sieciowym trybie kooperacji dla maksymalnie czterech osób.