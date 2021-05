Microsoft Surface Duo sprawdzi się w roli przenośnego Xboxa

Zdjęcie: Microsoft

Mariaż Windowsa z urządzeniami mobilnymi w dłuższej perspektywie czasowej okazał się mocno nietrafiony. System w smartfonowej odsłonie w pierwszych latach funkcjonowania mógł wydawać się atrakcyjny z punktu widzenia klienta, ale nie przetrwał próby czasu. Przegrał głównie z androidową konkurencją, oferującą dostęp do znacznie szerszej bazy aplikacji.

Ale korporacja nie porzuciła ostatecznie pomysłu wejścia na rynek mobilny i w 2019 roku zaprezentowała Surface Duo, hybrydowy, dwuekranowy smartfon napędzany Androidem. Sprzęt miał sprawdzić się zarówno w roli narzędzia biurowego, jak i stricte rozrywkowego, o czym informowano już w trakcie pierwszej prezentacji tego urządzenia. Jednak dopiero w maju 2021 roku wdrożono funkcję, która zamieni go w pełnoprawną przenośną konsolę.

Microsoft właśnie zaktualizował androidową aplikację Xbox Cloud Gaming (xCloud) wprowadzając do niej tryb dwuekranowy zaprojektowany z myślą o Surface Duo. Od teraz po złożeniu urządzenia oraz odpaleniu aplikacji do obsługi xClouda, dolny ekran sprawdzi się w roli wirtualnego kontrolera. Tym samym Surface Duo upodobnił się do smartfona LG G8X Dual Screen, który oferował podobne rozwiązanie.

Tom Warren z serwisu The Verge zaprezentował, jak nowy tryb sprawdza się w praktyce:

Odświeżona aplikacja Xbox Cloud Gaming (xCloud) dla Surface Duo w pełni wykorzysta potencjał Xbox Touch Controls, czyli przeprojektowanych interfejsu sterowania stworzonych z myślą o obsłudze xboksowych gier na dotykowym ekranie. To rozwiązanie wdrożono już do przeszło 50 gier, wśród których znajdziemy m.in. Gears 5, Minecraft Dungeons czy Sea of Thieves.

Mimo iż Surface Duo jest urządzeniem o niszowym charakterze, pokazuje dość ciekawy pomysł na rozwój dwuekranowych hybryd mobilnych.