Starfield bez wersji PS5? Nowa gra Bethesdy może trafić wyłącznie na platformy Microsoftu

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

We wrześniu ubiegłego roku poinformowano, że Microsoft zakupił spółkę ZeniMax, właściciela m.in. Bethesdy, przejmując tym samym prawa do marek tego wydawcy. Wśród nich znajduje się m.in. nadchodzące RPG zatytułowane Starfield, które nie doczekało się jeszcze daty premiery. Mimo tego, co jakiś czas do sieci trafiają nowe, nieoficjalne informacje na ten temat. Najnowsze z nich nie są zbyt dobre dla posiadaczy konsol PlayStation...

Zdaniem informatora, Jeffa Grubba z serwisu VentureBeat, nowa marka Bethesdy ma ominąć wszystkie platformy niezwiązane z Microsoftem. Oznacza to, że miałaby ona trafić wyłącznie na konsole Xbox, PC oraz do usługi xCloud, która oferuje możliwość gry w chmurze.

Pamiętajcie, że jak na razie są to jedynie niepotwierdzone plotki i warto czekać na oficjalne ogłoszenie ze strony Microsoftu lub Bethesdy. Taka decyzja nie byłaby jednak specjalnym zaskoczeniem, bo to właśnie tytuły na wyłączność są jednym z poważniejszych argumentów przyciągających graczy do konkretnych platform.