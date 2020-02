Microsoft Surface Duo – wyciekło nagranie pokazujące sprzęt w akcji

Podczas prezentacji Suface Duo Microsoft nakreślił ramy funkcjonowania nowej kategorii urządzeń. Firma poinformowała, że szykuje się na to, aby dostarczyć je na rynek w 2020 roku. Dwuekranowy telefon miałby być spełnieniem marzeń miłośników wielozadaniowości, którzy nie ufają gadżetom z elastycznym wyświetlaczem pokroju Galaxy Folda czy Motoroli Razr, a widzą potencjał w sprzęcie z dwoma ekranami. I wszystko wskazuje na to, że na projekcie koncepcyjnym się nie skończy: jeden z modeli Surface Duo trafił w świat.

W sieci pojawiło się nagranie z metra w Vancouver, na którym nieznajoma osoba korzysta z urządzenia do złudzenia przypominającego Surface Duo. Dzięki temu możemy przyjrzeć się, jak Android od Microsoftu działa w tak nietypowym środowisku:

Materiał prezentuje tryby wyświetlania, z których skorzysta użytkownik telefonu. Najpierw możemy zobaczyć, jak na złożonym sprzęcieprezentują się gry mobilne, a później właściciel testowanego Surface Duo działa przez chwilę w trybie dwóch niezależnych ekranów. Po czym przełącza się w tryb rozszerzony, rozciągający treści na oba wyświetlacze.

Prawdopodobnie mamy tu do czynienia z wczesną wersją prototypu, gdyż Surface Duo niezbyt dobrze radzi sobie z obsługą gestów. Jest to jednak problem, który firma powinna bez problemu rozwiązać do czasu oficjalnej premiery urządzenia. Microsoft wypuścił już specjalne wytyczne dla twórców dwuekranowych aplikacji oraz emulator Androida, który ma ułatwić tworzenie treści na Surface Duo na długo przed upowszechnieniem modeli deweloperskich.

Warto w tym miejscu wspomnieć, że nie jest to jedyny dwuekranowy gadżet od Microsoftu, który w najbliższym czasie może trafić na sklepowe półki. Firma pracuje także nad tabletem Surface Neo pracującym pod kontrolą Windowsa 10X. Czas pokaże, czy takie podwójne gadżety usprawnią codzienną pracę i przyczynią się np. do rozwoju gatunku gier wykorzystujących dwa ekrany jednocześnie, podobnych do tytułów z Nintendo 3DS-a.