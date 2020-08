Microsoft ujawnił wygląd nowego interfejsu Xboxa

Źródło: Microsoft

Na początku sierpnia Microsoft zapowiedział przeprowadzenie daleko idących zmian w xboksowym interfejsie. Odświeżenie systemu operacyjnego konsoli jest następstwem premiery Xboxa Series X, który ma wnieść nową jakość do świata gamingu zarówno pod kątem estetyki, jak i wydajności.

Przemodelowany interfejs trafi zarówno do Xboxa Series X, Xboxa One, komputery osobiste i urządzenia mobilne, gdyż ma być spoiwem łączącym wszystkie wspomniane sprzęty. Jego największą zaletą w konsobędzie drastycznie zwiększona wydajność. Microsoft szacuje, że zmiany wprowadzone w kodzie źródłowym pozwolą o 50% przyspieszyć wczytywanie treści menu. Nowy interfejs po przemodelowaniu ma wykorzystywać o 40% mniej pamięci, co najdobitniej odczują użytkownicy Xboxa One.

Firma opublikowała kilkuminutowe nagranie, w którym tłumaczy, czego możemy spodziewać się po odświeżonym interfejsie:

Zwiększenie wydajności nie było jedynym celem projektantów, Microsoft chciał także poprawić komfort odbioru wyświetlanych treści. W tym celu przemodelowano rozłożenie niektórych elementów, a ramki lekko zaokrąglono, aby nadać im bardziej dynamiczny kształt. Programiści usprawnili także mechanizm dzielenia się klipami z gier – w nowym systemie nagrania zostaną automatycznie przesłane do naszych telefonów, abyśmy mogli błyskawicznie podzielić się nimi ze znajomymi.

Zobacz także:

Microsoft nie poinformował jeszcze, kiedy odświeżony interfejs zostanie wdrożony do użytku. Firma prawdopodobnie ujawni datę jego debiutu wraz z oficjalnym ogłoszeniem terminu premiery Xboxa Series X.