Microsoft usuwa huby społecznościowe z AltspaceVR w trosce o bezpieczeństwo użytkowników

Źródło: Microsoft

Choć dziś to Mark Zuckerberg najgłośniej wspomina o potrzebie stworzenia wirtualnych przestrzeni społecznościowych do komunikacji zdalnej, Microsoft ma spore doświadczenie w tej branży. Firma z Redmond przejęła w 2017 roku platformę AltspaceVR, która idealnie wpisuje się w wizję zuckerbergowego metawersum. Korporacje łączy coś jeszcze – obie postanowiły zadbać o bezpieczeństwo użytkowników VR.

O konieczności zrewidowania swobodnego, niczym nieograniczonego dostępu do przestrzeni VR zrobiło się głośno przy okazji debiutu Horizon Worlds od Meta. Część użytkowników platformy dopuściła w tej przestrzeni molestowania seksualnego. Takie działania wymusiły na korporacji wdrożenie strefy bezpieczeństwa separującej od siebie poszczególne awatary. Teraz podobne działania wdraża zespół Microsoftu.

Serwis AltspaceVR przejdzie sporą metamorfozę. Administratorzy platformy postanowili wyłączyć centra społecznościowe Campfire, News oraz Entertainment Commons, do których mogli dołączyć dowolni użytkownicy. Ponadto firma domyślnie włączy wszystkim użytkownikom prywatną strefę bezpieczeństwa Safety Bubble, która zapobiega przenikaniu awatarów innych osób do naszego bezpośredniego otoczenia. Wszyscy nowi członkowie wydarzenia będą także automatycznie wyciszani, co ma zapobiegać zakłócaniu spotkań przez przypadkowych, złośliwych obserwatorów.

W bliżej niesprecyzowanej przyszłości korporacja wymusi logowanie się do serwisu za pośrednictwem konta Microsoft Account, aby łatwiej namierzać i blokować użytkowników łamiących regulamin usługi. Serwis zostanie także przystosowany do współpracy z narzędziem Microsoft Family Safety, aby rodzice mogli kontrolować, jak dużo czasu ich podopieczni spędzają w wirtualnej przestrzeni.

Zobacz także:

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze