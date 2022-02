Microsoft zapowiada, że gry Activision nadal będą pojawiać się na PlayStation

fot. Activision

Informacje o przejęciu Activision Blizzard przez Microsoft postawiły pod znakiem zapytania obecność marek takich jak np. Call of Duty na konsolach Sony. Przedstawiciele giganta z Redmond zapowiadali, że będą dotrzymywać dotychczasowych umów, ale nie było pewnym, co stanie się po ich wygaśnięciu. Teraz zdecydowano się poruszyć tę kwestię, jednocześnie uspokajając posiadaczy PlayStation.

Brad Smith, wiceprezes Microsoftu, zdradził na oficjalnej stronie firmy, że Call of Duty oraz "inne popularne marki Activision Blizzard" w dalszym ciągu będą ukazywać się na sprzętach PlayStation. Mowa nie tylko o dotychczasowych umowach, ale także bardziej odległej przyszłości.

Żeby postawić sprawę jasno: Microsoft w dalszym ciągu będzie wypuszczał Call of Duty i inne popularne produkcje Activision Blizzard na konsolach PlayStation w czasie trwania wszystkich dotychczasowych umów z Activision. Jednocześnie zapewniliśmy Sony, że będziemy robić to także w przyszłości, po wygaśnięciu aktualnych umów, by fani Sony mogli cieszyć się grami, które kochają. Chcemy podjąć również podobne kroki, by wspierać odnoszącą sukcesy platformę Nintendo. Wierzymy, że to dobre dla branży, graczy oraz naszego biznesu.

