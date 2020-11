Forza Horizon 4 jeszcze piękniejsza. Zwiastun przedstawia ulepszenia w wersji na Xbox Series X/S

Microsoft

Forza Horizon 4 to jedna z najlepiej ocenianych gier wyścigowych ostatnich lat. Trudno się temu dziwić, bo dzieło Playground Games zaoferowało nie tylko świetną oprawę i elastyczny model jazdy, który każdy może dostosować do swoich potrzeb, ale też i mnóstwo zawartości. Teraz wszyscy gracze będą mogli wrócić do tej produkcji w lepszej jakości. Poinformowano bowiem, że doczekała się ona ulepszeń na konsolach Xbox Series X/S.

Ulepszenia te obejmują m.in. znacznie krótsze czasy ładowania dzięki dyskom SSD zastosowanych w nowych konsolach, rozgrywkę w 60 klatkach na sekundę oraz zabawę w rozdzielczości 4K (na Series X) lub 1080P (Series S).

Opublikowano też zwiastun, który prezentuje usprawnienia w praktyce.