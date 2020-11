EA Play już dostępne w ramach Xbox Game Pass Ultimate

Microsoft

Xbox Game Pass Ultimate to niewątpliwie jedna z najciekawszych abonamentowych usług dla graczy. Za kilkadziesiąt złotych miesięcznie otrzymuje się tutaj dostęp do naprawdę dużej i regularnie rozbudowywanej biblioteki produkcji. Teraz doczekała się ona solidnego wzmocnienia w postaci EA Play, dzięki czemu subskrybenci dostali mniej i bardziej popularne produkcje z portfolio amerykańskiego wydawcy. Dobra wiadomość jest też taka, że cena pozostaje bez zmian i w dalszym ciągu wynosi 54,99 zł miesięcznie.

Co ciekawe, EA Play w wersji na Xboksa zapewnia dostęp nie tylko do gier z Xbox One, ale też na wcześniejsze generacje sprzętów Microsoftu. Zagramy m.in. w serię Mass Effect, Skate, Dante's Inferno czy Battlefield: Bad Company 2.