Microsoft Xbox Series X – oficjalna specyfikacja

Zespół odpowiedzialny za opracowanie nowej generacji Xboxa już na początku grudnia 2019 roku zaprezentował światu pierwsze informacje na temat modelu Series X. Nie zdradzono jednak wszystkiego – specyfikacja i możliwości urządzenia nadal pozostawały tajemnicą, a w sieci zaczęło roić się od plotek.

Czas niepewności jednak minął, gdyż firma zdecydowała się ujawnić, czego dokładnie będziemy mogli spodziewać się po tym sprzęcie. Microsoft postawił sobie za cel stworzenie najmocniejszego sprzętu nowej generacji, ale aby to uczynić, najpierw musiał ustalić, jak w obecnych czasach definiuje się moc konsoli. W przeszłości przełomowym momentem w historii gamingu było przejście z 8-bitowej grafiki do 16-bitowej, a kolejne kroki zakładały przeskok z 2D do 3D, z SD do HD i w końcu umożliwienie grania w 4K.

Za obecny wyznacznik jakości Microsoft uznał utrwalenie płynności produkcji na poziomie 60 klatek na sekundę przy rozdzielczości 4K oraz zagwarantowanie błyskawicznej responsywności gier na komendy wydawane konsoli przez gracza. Na tym jednak nie koniec, gdyż korporacja przystosowała konsolę także do pracy przy 120 klatkach na sekundę.

Zobacz także:

Taką wydajność udało się uzyskać dzięki współpracy z firmą AMD, która zaprojektowała kluczowej podzespoły Xboxa Series X. Sercem urządzenia będzie 8-rdzeniowy procesor AMD Zen 2 wsparty kartą graficzną wykonaną w technologii RDNA 2-class, która zapewni wydajność rzędu 12 teraflopów.

Poniżej prezentujemy pełną, oficjalną specyfikację Xboxa Series X:

Procesor 8-rdzeniowy Zen 2, taktowanie 3,8 GHz Karta graficzna 52-rdzeniowy układ RDNA 2, taktowanie 1825 GHz, wydajność 12 TFLOPS Proces technologiczny 7 mm Pamięć RAM 16 GB GDDR6 / szyna 320mb Pamięć wewnętrzna 1 TB NVME SSD Przepustowość danych 2,4 GB/s w trybie standardowym, 4,8 GB/s po kompresji danych Dysk zewnętrzny wsparcie dla dysków USB 3.2 HDD Napęd optyczny 4K UHD Blu-Ray Wydajność 4K/60 FPS w standardzie, maksymalnie do 120 FPS

Microsoft pokazał także, jak dzięki zastosowaniu nowych podzespołów zmieni się wygląd gier, które zadebiutują na obecnej i przyszłej generacji. Zmiany w jakości grafiki zaprezentowano na przykładzie Gears 5:

Jedną z najważniejszych innowacji wprowadzonych wraz z debiutem Xboxa Series X będzie wdrożenie na rynku konsolowym technologii ray tracingu. Dzięki niej sprzęt będzie w stanie precyzyjnie wyliczyć przebieg promieni świetlnych, co pozwoli twórcom tworzyć znacznie bardziej realistyczne efekty odbić czy refleksów.

Firma wprowadzi także nową politykę udostępniania gier. W ramach funkcji Smart Delivery jeden tytuł będzie mógł być współdzielony między kilkoma generacjami. Zakupując np. Cyberpunka 2077 na Xboxa One X, po przesiadce na nową konsolę nie będziemy musieli wyposażać się w kolejny egzemplarz. Gra zostanie automatycznie przypisana do Xboxa najnowszej generacji.