Square Enix bez planów wydawania gier na wyłączność PS5 i Xbox Series X

Konsole nowej generacji, czyli PlayStation 5 i Xbox Series X, mają zadebiutować w okresie świątecznym tego roku - o ile nie dotkną ich żadne opóźnienia z uwagi na koronawirusa. Wiele osób zastanawia się, jakie tytuły na wyłączność tych platform trafią na nie krótko po premierze i trudno się temu dziwić, bo to właśnie takie produkcje budzą największe emocje i „sprzedają” urządzenia do gier. Teraz dowiadujemy się, że planów wydawania takich tytułów nie ma japońska firma Square Enix, a przynajmniej nie w najbliższym czasie.

Zamiast tego, jak informuje Yosuke Matsuda w wiadomości do inwestorów, Square Enix zamierza początkowo wydawać swoje gry na obie generacje, czyli PlayStation 4 i Xboksa One oraz PlayStation 5 i Xboksa Series X. Przydatna w tym może okazać się wsteczna kompatybilność tych urządzeń, a także funkcja Smart Delivery w sprzęcie Microsoftu, z której skorzysta też CD Projekt RED przy Cyberpunk 2077. Taka decyzja wydaje się być całkowicie zrozumiała, biorąc pod uwagę, że obecna generacja konsol to ogromna baza potencjalnych odbiorców i minie trochę czasu, zanim większość z nich przerzuci się na next-geny.

Matusda zdradził także, że opóźnienie premiery Final Fantasy 7 Remake nie ma żadnego wpływu na losy innych projektów i kalendarz wydawniczy. Przypominamy, że gra miała pierwotnie zadebiutować już w marcu, ale ostatecznie datę jej debiutu przesunięto na 10 kwietnia 2020 roku.