xCloud może doczekać się wtyczki telewizyjnej

Przy okazji wywiadu na łamach Stratechery Phil Spencer ujawnił plany Microsoftu związane z rozwojem platformy cloud gamingowej xCloud. Jak się okazuje, amerykańska korporacja rozważa wdrożenie jeszcze jednego progu subskrypcyjnego Xbox Game Pass przeznaczonego dla nowej grupy użytkowników: posiadaczy dongle’a telewizyjnego do obsługi xClouda.

Według Spencera taka wtyczka mogłaby być rozdawana za darmo wszystkim tym, którzy zdecydują się na subskrybowanie nowego pakietu. Gdyby doszło do wdrożenia wspomnianego progu, wystarczyłoby kupić kontroler, zasubskrybować Game Passa i wpiąć urządzenie do odbiornika, aby korzystać z bogatej biblioteki gier dostępnych w modelu streamingowym.

Na tym jednak nie koniec pomysłów, jakie krążą po głowach pracowników Microsoftu. Podobno firma rozważa także wprowadzenie abonamentu Xbox Game Pass Platinum, który gwarantowałby dostęp do nowego sprzętu z ekosystemu Xbox. Być może byłaby to jakaś rozwojowa wersja usługi Xbox All Access, w ramach której klient zobowiązuje się do subskrybowania Game Passa przez dwa lata, w zamian otrzymując konsolę Xbox One, Series X bądź Series S. Niestety, Spencer nie sprecyzował, czym dokładnie charakteryzowałby się ten próg abonamentowy.

Pomysł na wdrożenie wtyczki telewizyjnej wydaje się dość ciekawym rozwiązaniem, które ma szansę upowszechnić xClouda wśród tych użytkowników, którzy nie chcą korzystać z klasycznej konsoli. Podobne rozwiązanie już dziś stosuje NVIDIA i sprzedaje pudełka multimedialne z linii Shield przystosowane do współpracy z serwisem GeForce NOW. Ich funkcjonalność wykracza jednak poza sam gaming, gdyż są to urządzenia z w pełni funkcjonalnym Androidem TV. Dzięki temu pozwalają instalować gry i programy z zasobów Sklepu Play, a co za tym idze - korzystać z platform VoD na nieinteligentnych telewizorach.

Na razie nie wiadomo, kiedy wtyczka do xClouda mogłaby trafić na rynek. Wiemy za to, że na początku 2021 roku Microsoft planuje wdrożyć webową odsłonę serwisu dla użytkowników urządzeń z iOS-em. Nie zdziwiłbym się, gdyby dongle telewizyjny zadebiutował w tym samym czasie.