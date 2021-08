Microsoft zapowiedział limitowaną edycję Xbox Series X inspirowaną serią Halo

Zespół Microsoftu postanowił z hukiem zwieńczyć świętowanie 20-lecia marki Xbox. Już wkrótce zadebiutuje limitowana edycja konsol Xbox Series X z motywem przewodnim z gry Halo. Amerykańska korporacja wypuści także nowy model kontrolera Xbox Elite 2 nawiązujący do tej sztandarowej serii Microsofu.

Warto zauważyć, że jest to pierwsza oficjalna edycja limitowana konsol Microsoftu dziewiątej generacji, która trafi do powszechnego dostępu. Możemy zatem podejrzewać, że wraz z jej debiutem rozpocznie się era nowy serii specjalnych nawiązujących do kolejnych serii gier. Na poniższym materiale filmowym można zobaczyć, jak konsola prezentuje się w pełnej krasie:

Xbox Series X Halo przeszedł gruntowną rewizję wizualną. Oprócz zdobień nawiązujących do gry zdecydowano się także na zmianę koloru kratki wentylacyjnej z zielonego na niebieski. Kontroler dodawany do konsoli również wystylizowano w taki sposób, aby przypominał gadżet pokryty metalowymi panelami. Projektanci zmodyfikowali także dźwięki włączania i wyłączania Xboxa Series X na takie, które mogliśmy usłyszeć w serii Halo.

Xbox Series X Halo

Microsoft wycenił limitowaną wersję konsoli na 550 dolarów, sprzęt błyskawicznie rozszedł się w przedsprzedaży na amerykańskim rynku. Z kolei kontroler Xbox Elite 2 z linii Halo wyceniono na 900 zł i trafi do sprzedaży 15 listopada.