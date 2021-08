Cloud gaming trafi do konsol Xbox Series X/S oraz Xbox One

Źródło: Microsoft

Gamescom 2021 okazał się łaskawy dla miłośników grania w chmurze. Przedstawiciele Microsoftu obwieścili w trakcie swojego wystąpienia, że ich konsole w zyskają możliwość obsługi xClouda. Dzięki temu posiadacze Xboksów Series X/S, którzy subskrybują usługę Xbox Game Pass Ultimate, błyskawicznie przetestują gry, zanim rozpoczną proces ich instalacji. W ten sposób firma maksymalnie skróci czas potrzebny do uruchomienia nowych produkcji z biblioteki Xbox Game Pass. Możliwość odpalenia przeszło 100 gier bez konieczności instalowania ich z pewnością przypadnie do gustu tym, którzy cierpią z powodu braku miejsca na dysku swojej konsoli.

Największe powody do zadowolenia mają jednak użytkownicy konsol z linii Xbox One. W końcu w przyszłości za pośrednictwem xClouda będą mogli odpalić wybrane tytuły projektowane z myślą o nowej generacji w tym m.in. w Microsoft Flight Simulator czy The Medium . Tym samym Microsoft połączył obie generacje, wydłużając żywotność swoich starych konsol.

Z technicznego punktu widzenia usługa została przystosowana do pracy w rozdzielczości 1080p przy 60 klatkach. Nie zapewni zatem jakości równorzędnej do tej, jaką oferuje najnowszy Xbox, ale może okazać się pomocna zarówno dla tych, którzy chcą sprawdzić gry przed ich zainstalowaniem, jak i graczy nie posiadających dostępu do najnowszej generacji.

Jako pierwsi z nowej usługi skorzystają użytkownicy partycypujący w programie Xbox Insider. Kiedy konsolowa wersja xClouda pomyślnie przejdzie proces testów, trafi do powszechnej dystrybucji.