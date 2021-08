Oddworld: Soulstorm zmierza na konsole z rodziny Xbox. Kiedy premiera?

Oddworld Inhabitants

Oddworld Inhabitants, wydawca gry Oddworld: Soulstorm poinformował dziś o planach wydawniczych dotyczących tego tytułu. Po premierze na PC oraz konsolach z rodziny PlayStation, gra ukaże się również na sprzęcie od Microsoftu. W najnowsze przygody Abe'a będą mogli zagrać posiadacze Xbox One oraz Xbox Series X/S.

Chociaż data premiery nie została podana do wiadomości, nieoficjalnie mówi się, że na Xboksach gracze za pomocą Abe'a i jego sztuczek jeszcze w tym roku będą ratowali Mudokony z opresji.

Najnowsze przygody Abe'a oferują niesamowitą jakość grafiki 2,5D i 17 poziomów do przejścia (15 plus 2 dodatkowe). Gra ma też kilka zakończeń, na co wpływ ma ogólna liczba uratowanych Mudokonów. Na najlepszy ending trzeba uratować co najmniej 80 procent wszystkich Mudokonów na każdym z 15 poziomów gry.