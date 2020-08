Microsoft zawiesza testy xCloud dla iOS-a

Zdjęcie: Microsoft

Microsoft wycofuje testową wersję xClouda z iOS-a, kończąc przygodę ze strumieniowanem gier z chmury na urządzenia mobilne od Apple. Korporacja poinformowała osoby partycypujące w projekcie, że ich udział w programie wstępnych testów zakończy się z dniem 11 sierpnia, ale wyłącznie użytkownicy sprzętów z Androidem otrzymają dostęp do pełnej wersji platformy.

Firma wydała krótkie oświadczenie w tej sprawie w odpowiedzi na prośbę ze strony dziennikarzy The Verge:

Program TestFlight naszego Project xCloud dobiegł końca na iOS-ie. Skupiamy się na dostarczeniu cloud gamingu jako części subskrypcji Xbox Game Pass Ultimate dla Androida od 15 września. Mamy ambicję, aby umożliwić granie w chmurze poprzez Xbox Game Pass na wszystkich możliwych urządzeniach.

Niestety, xCloud już od początku nie miał łatwo w mobilnym środowisku Apple. Wstępne testy platformy były mocno ograniczone, do udziału w nich zaproszono tylko 10000 użytkowników, a jedyną dostępną grą było Halo: Kolekcja Master Chief. Nie jest to jedyny przypadek ograniczania działania aplikacji tego typu na sprzęcie z Cupertino. Użytkownicy iPhone’ów oraz iPadów nie pograją także poprzez Google Stadię czy GeForce NOW, a Valve musiało stoczyć wielomiesięczną walkę z Apple, zanim udało się wdrożyć do App Store Steam Linka.

Jak zauważają redaktorzy The Verge, na przeszkodzie do wdrożenia gamingowych serwisów streamingowych na iOS-a stoi kilka przeszkód formalnych związanych z regułami App Store. Po pierwsze Apple pozwala aplikacjom mobilnym korzystać ze zdalnego klienta tylko w obrębie konsol bądź serwerów należących bezpośrednio do użytkownika i to funkcjonujących w tej samej sieci. Drugim punktem zapalnym jest kwestia mikropłatności, na których Apple chciałoby zarabiać – jeśli gry streamowane za pośrednictwem usług tego typu miałyby mechanizm mikrotransakcji, firma chciałaby pobierać prowizję ze sprzedaży cyfrowych dóbr.

Ten drugi problem prawdopodobnie udałoby się rozwiązać, ale kwestia strumieniowania w ramach tej samej sieci jest nie do przeskoczenia. Główną ideą istnienia chmurowych serwisów gamingowych jest odpalanie gier za pośrednictwem zdalnych serwerów. A Apple nie chce zgodzić się na wpuszczenie usług tego typu do App Store.

Zobacz także:

Tym samym po xCloud od 15 września sięgną wyłącznie posiadacze urządzeń z Androidem oraz komputerów z Windowsem, którzy opłacą subskrypcję Xbox Game Pass Ultimate. Fani Apple na granie w chmurze będą musieli jeszcze poczekać.