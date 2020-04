Międzynarodowy Dzień Superbohatera 2020 - ludzie dziękują prawdziwym bohaterom w czasie pandemii

28 kwietnia to Międzynarodowy Dzień Superbohatera. Jednak w tym roku zamiast celebrować swoich ulubionych komiksowych herosów ludzie na całym świecie postanowili podziękować bohaterom w prawdziwym życiu, czyli ludziom, którzy narażają swoje życie, aby pomagać innym i dbać o ludzkie zdrowie w czasie szalejącej pandemii koronawirusa. Na Twitterze napływają z całego świata wyrazy szacunku dla ich pracy w tych ciężkich czasach. Poniżej możecie zobaczyć kilka wpisów.

Dla przypomnienia Międzynarodowy Dzień Superbohatera został powołany przez Marvela w 1995 roku, aby pozwolić fanom świętować udział komiksowych herosów w ich życiu. Jednak Marvel w tym roku jest jedną z wielu firm, które również podziękowały prawdziwym wojownikom. Na koncie na Twitterze komiksowego giganta pojawiła się specjalna grafika stworzona z tej okazji.

Today we give thanks to the real life heroes of the world. #NationalSuperHeroDay pic.twitter.com/NWt3LC2ux0

Today is #NationalSuperheroDay I want to start out by honoring& thanking real life heroes the doctors, nurses, police, firefighters, EMTs, mail carriers, delivery people, truckers, grocery workers&all other essential workers out there helping in this scary time God Bless you all! pic.twitter.com/lXeMe9N98V

— Jennifer Hedrick ❤ (@CaskettOlitz) April 28, 2020