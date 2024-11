Mario & Luigi Brothership - czy to udany powrót serii? Recenzje już w sieci

fot. Nintendo

Reklama

Mario & Luigi Brothership to gra RPG na konsolę Nintendo Switch i zarazem pierwsza od 2015 roku nowa odsłona serii o tytułowym duecie bohaterów. Choć produkcja trafi do graczy dopiero 7 listopada, to jej recenzje pojawiły się już w sieci. Dzięki temu wiemy, czy jest to tytuł warty uwagi.

Gra osiągnęła średnią na poziomie 79/100 przy 41 opiniach zebranych przez serwis Opencritic. Wynika z nich, że jest to wciągająca przygoda, która łączy frajdę z eksploracji z ciekawym systemem walki i miłą dla oka grafiką. Niektórzy wspominają, że mimo dłuższej przerwy, seria nadal utrzymuje dobrą formę, a inni dodają, że zachowano magię znaną z poprzednich odsłon. Eric Switzer z TheGamer stwierdza nawet, że poprzeczka została zawieszona tak wysoko, że powrót do poprzednich części będzie bardzo trudny.

Mimo tego nie zabrakło też pewnych głosów krytyki. Logan Plant z serwisu IGN wystawił grze ocenę 5/10 i wspomina między innymi o nudnej rozgrywce, dialogach i problemach z wydajnością. Dodał też, że twórcy "nie zrozumieli, co czyniło tę serię wspaniałą".

Tak prezentują się niektóre z ocen w zachodnich mediach:

IGN - 5/10

Digital Trends - 2,5/5

Eurogamer - 4/5

The Gamer - 4,5/5

GamesRadar+ - 4/5

Nintendo Life - 9/10

God is a Geek - 8/10

Metro GameCentral - 7/10