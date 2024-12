Zoe Saldaña o przyszłości swojej postaci w Avatarze 3. Co czeka Neytiri?

fot. 20th Century Fox

Zoe Saldana ponownie wcieliła się w rolę Neytiri, u boku Sama Worthingtona jako Jake'a Sully'ego w kolejnej części Avatara zatytułowanej Avatar: Fire and Ash. Aktorka wypowiedziała się na temat tego, jakie wątki będzie przeżywać jej postać w sequelu.

W chwili, w którym zostawiliśmy rodzinę Sullych, głęboko opłakują oni stratę swojego dziecka. Myślę, że to będzie dużym elementem trzeciej części Avatara. Jake i Neytiri są na drodze akceptacji tego, kim są, co muszą dla siebie nawzajem zrobić i jak zawalczyć o to, żeby utrzymać swoją rodzinę z dala od niebezpieczeństwa. Uwielbiam fakt, że w sercu całej tej sagi znajduje się piękna historia miłosna i podoba mi się co Jim napisał dla tych bohaterów.

Co jeszcze pokaże Avatar 3?

Wedle słów Jamesa Camerona, przyjdzie nam zobaczyć nowe rejony Pandory, których wcześniej nie widzieliśmy. Mają pojawić się nowe kultury Navi, miejsca, stworzenia i biomy. Jak to określił reżyser:

Nowy film nie jest czymś czego oczekujecie, ale na pewno czymś, czego pragniecie.

Avatar 2 pojawi się w kinach w grudniu 2025 roku. Na razie nie wiadomo, kiedy James Cameron chce rozpocząć promocję widowiska. Poprzednia część, choć wiele osób była sceptyczna, zebrała w box office kwotę 2 mld 320 mln dolarów.