Heroldzi Galactusa: Jak Superman, Ciocia May i Deadpool służyli Pożeraczowi Światów z Marvela?

Marvel

Reklama

Galactus to jeden z najbardziej rozpoznawalnych i ikonicznych złoczyńców w historii komiksów. Pożeracz Światów odegrał kluczową rolę w wielu kultowych opowieściach z udziałem Fantastycznej Czwórki czy Avengersów, a już wkrótce zadebiutuje również w Kinowym Uniwersum Marvela. Jednak równie fascynująca co sam Galactus jest postać jego herolda – istoty obdarzonej mocą kosmiczną, która zwiastuje zagładę planety wyznaczonej na kolejną ofiarę.

Najbardziej znanym heroldem jest oczywiście Silver Surfer, ale na przestrzeni lat Marvel zaprezentował cały szereg mniej lub bardziej zaskakujących pomocników kosmicznego giganta. Wśród nich znaleźli się zarówno bohaterowie z głównego nurtu, jak i postacie z alternatywnych rzeczywistości czy satyrycznych opowieści typu What If...?. To właśnie tam heroldami Galactusa zostawali tak nieoczywiści bohaterowie jak… Ciocia May czy nawet sam Superman.

W naszym zestawieniu znajdziecie pełną galerię postaci – od ikonicznych po kompletnie nieoczywiste. Część z nich może w przyszłości pojawić się także na dużym ekranie. Warto ich poznać – choćby po to, by wiedzieć, kto być może jako pierwszy stawi się na wezwanie Pożeracza Światów w nadchodzących produkcjach MCU.

Najpotężniejsi heroldowie Galactusa

Morg Najbardziej bezlitosny ze wszystkich heroldów. Morg był katem na swojej planecie i został wybrany przez Galactusa właśnie ze względu na swą brutalność. Posiada Kosmiczną Energię w wyjątkowo skoncentrowanej formie, co czyni go niezwykle groźnym. Zobacz więcej Reklama

Pozostając w temacie Fantastycznej czwórki, przedstawiamy Wam listę największych wrogów pierwszej rodziny Marvela.

Najwięksi wrogowie Fantastycznej czwórki