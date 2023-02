Miles Morales stawi czoła najbardziej sadystycznemu potworowi Marvela - Pajączek może tego nie przeżyć

Fot. Marvel

Miles Morales odbędzie przerażające spotkanie z jednym z największych wrogów Spider-Mana. Zmierzy się z symbiontem znanym jako Carnage. Zapowiada się jedno z najbardziej intensywnych starć w komiksach Marvela. Zobaczcie okładki do Carnage Reigns.

Carnage Reigns stworzyli Alex Paknadel i Cody Ziglar. To siedmioczęściowy crossover takich tytułów jak Carnage, Miles Morales: Spider-Man, Red Goblin i Carnage Reigns Omega #1. Grafiki stworzyło wielu utalentowanych artystów, w tym Federico Vicentini i Francesco Manna, należących do Marvel Stormbreaker.

Miles Morales vs. najbardziej sadystyczny potwór Marvela

W komiksie powróci Cletus Kasady i będzie gorszy niż kiedykolwiek. Jego dusza została uwięziona w zbroi Extrembiote, stworzonej przez Tony'ego Starka podczas wydarzenia King in Black. Bohater jest głodny i zamierza zapolować. Na jego drodze stanie Spider-Man z Brooklynu, czyli Miles Morales. I może go pokonać - jeśli tylko przeżyje pierwsze spotkanie. Co wcale nie jest takie pewne.

Paknadel wyjaśnił portalowi Bloody Disgusting:

Carnage Reigns to staroświecka opowieść o Dawidzie i Goliacie, w której najbardziej zielony Spider-Man zmierzy się z najbardziej sadystycznym potworem w uniwersum Marvela - Cletusem Kasadym.

Zobaczcie okładki komiksów:

CARNAGE REIGNS ALPHA #1

Co nowego w komiksach Marvela?

Marvel podzielił się także informacjami na temat komiksu The X-Cellent, pięciozeszytowej kontynuacji serii X-Cellent z 2022 roku. Zobaczymy w niej, jak Zeitgeist nadal będzie próbował osiągnąć boskość poprzez zaklęcie, które ukradł z księgi Doktora Strange'a. Nowa generacja X-Statix spróbuje go powstrzymać. Zobaczcie plansze i okładki.

THE X-CELLENT #1 - plansza