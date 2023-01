Marvel - Sarah Michelle Gellar o hejcie na superbohaterki. Odtwórczyni Buffy daje ostry komentarz

fot. materiały prasowe

Sarah Michelle Gellar przez wiele lat wcielała się w tytułową postać z Buffy: Postrach wampirów. Ma więc sporo doświadczenia, jeśli chodzi o projekty z kobiecymi bohaterkami w roli głównej. Nic dziwnego, że aktorka w rozmowie z portalem The Guardian odniosła się do krytyki, jaka często spada na filmy i seriale Marvela, w których pierwsze skrzypce odgrywają superbohaterki. Wygląda na to, że jej zdaniem wielu widzów wciąż nie jest na nie gotowa.

Wielki powrót Sarah Michelle Gellar. Odtwórczyni Buffy tym razem spuści łomot wilkołakom!

Marvel - Sarah Michelle Gellar o hejcie na superbohaterki

Sarah Michelle Gellar opowiadała The Guardian o rolach, które lubiła grać. Wtedy pojawił się temat kina superbohaterskiego.

Za każdym razem, gdy Marvel próbuje zaangażować żeńską obsadę, projekt zostaje rozerwany na strzępy... Niestety, publiczność nie wydaje się zbyt przychylna. Wciąż widać mentalność "męskiego superbohatera" i bardzo zacofany sposób myślenia.

Odtwórczyni Buffy zwróciła uwagę na fakt, że kobiety są krytykowane nie tylko na mediach społecznościowych, ale także na planach filmowych. Wie o tym najlepiej, ponieważ podobnie jak jej koleżanki po fachu, musiała przez wiele lat znosić toksyczne środowisko pracy - na przykład Gal Gadot, Charisma Carpenter i Michelle Trachtenberg także miały złe doświadczenia z Jossem Whedonem.

Sarah Michelle Gellar o branży rozrywkowej - jest poprawa?

Na szczęście, branża rozrywkowa zmieniła się od tego czasu i wiele rzeczy się poprawiło.

Nie ma dnia, w których nie weźmiesz do ręki czasopisma branżowego i nie zobaczysz w nim, że kolejny showrunner został wyrzucony za niestosowne zachowanie. Gdy dorastałam, ludzie na planach filmowych zawsze krzyczeli: aktorzy, reżyserzy, każdy. Już tak nie jest. Gdy ktoś wchodzi na plan, krzycząc, każą mu się uspokoić. Nikt nie musi być traktowany w ten sposób - to zostało ustalone.

Sarah Michelle Gellar o toksycznej atmosferze na planie zdominowanym przez mężczyzn - chodzi o Buffy: Postrach Wampirów?

Warto zauważyć, że aktorka bardzo chwali atmosferę na planie swojego najnowszego projektu, czyli Wolf Pack. W rozmowie z The Guardian przypomniała także, że obecnie są takie ważne stanowiska, jak koordynator do scen intymnych, więc członkom obsad łatwiej jest zasygnalizować, że czują się niekomfortowo.

Spotkanie obsady Buffy: Postrach wampirów po latach. Zobacz zdjęcia

Buffy: postrach wampirów – obsada po latach