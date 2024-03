Milion książek Wojciecha Chmielarza w Marginesach, a Wampir już w księgarniach

Marginesy

Wojciech Chmielarz to ceniony i nagradzany autor kryminałów i thrillerów, m.in. twórca cyklu powieści o komisarzu Jakubie Mortce, powieści sensacyjnych o Bezimiennym czy zekranizowanych książek takich jak Żmijowisko i Wyrwa.

Od dłuższego czasu powieści Chmielarza wydaje wydawnictwo Marginesy. I to z powodzeniem, bo właśnie razem z autorem świętują pierwszy milion sprzedanych książek! Okazja do świętowania jest podwójna, bo jednocześnie dzisiaj do sprzedaży trafiło nowe wydanie Wampira - pierwszego tomu serii gliwickiej (pozostałe to Zombie i Wilkołak).

Wampir - okładka i opis

Źródło: Marginesy

Prywatny detektyw Dawid Wolski ma odkryć tajemnicę kryjącą się za samobójstwem dwudziestoletniego Mateusza. W samobójstwo nie wierzy matka chłopaka. Jej zdaniem syn nie miał powodu tego robić. Studiował socjologię, ale zamierzał przenieść się na informatykę. Chciał podróżować, zwiedzić świat. Pewnej majowej nocy wszedł na dach wieżowca i skoczył. Nie zostawił listu. Nikt niczego nie widział.

Sprawa pozornie prosta, tyle że Wolski co krok natyka się na kłopoty. Część problemów sam tworzy – nigdy nie należał do osób cierpliwych, a kręgosłup moralny pozostawia wiele do życzenia. Ale zlecenie jest zleceniem, mimo że bywa niebezpiecznie. Musi też wejść w świat nastolatków – zaskakująco bezwzględny. Sprawa komplikuje się coraz bardziej, kiedy tajemnice gliwickich zaułków zaczynają splatać się z wirtualną rzeczywistością. Co łączyło Mateusza z Alicją, zaginioną dziewczyną, której szuka całe miasto? Czy Mateusz miał jakiś związek z siecią nastoletnich prostytutek? Dlaczego niektórzy członkowie jego rodziny najwyraźniej woleliby ukręcić łeb śledztwu?

Ta wciągająca i pełna zaskakujących zwrotów akcji powieść otwiera gliwicki cykl kryminałów Chmielarza.