Superman - Milly Alcock faktycznie pojawi się w filmie? Oto dowód

materiały prasowe

O tym debiucie mówi się od dawna. Zanim zobaczymy aktorkę w filmie Supergirl: Woman of Tomorrow, tak naprawdę jej postać ma zadebiutować w nadchodzącym Supermanie. Według krążących w sieci pogłosek Milly Alcock ma pojawić się w scenie po napisach. Choć konkretnie ta sekwencja nie została jeszcze potwierdzona, warto przyjrzeć się obsadzie wypisanej na platformie streamingowej Max. Na tej liście znalazła się również Alcock, co stanowi jasny dowód, że aktorka będzie miała choć minimalny udział w tym filmie.

Supergirl: Woman of Tomorrow - co wiadomo?

Supergirl: Woman of Tomorrow to nadchodzący film Craiga Gillespiego, w którym zobaczymy Milly Alcock w tytułowej roli. Na ekranie będą jej towarzyszyć m.in. Jason Momoa, Matthias Schoenaerts oraz Eve Ridley. Fabuła czerpie inspiracje z komiksu Toma Kinga o tym samym tytule. Zdjęcia do filmu niedawno zostały zakończone, co potwierdził sam James Gunn.

Premiera została zaplanowana na czerwiec 2026 roku.

