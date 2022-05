Miłość, Śmierć i Roboty - Netflix udostępnił za darmo odcinek 3. części serialu

Netflix

Miłość, Śmierć i Roboty to popularna antologia animacji Netflixa, której producentami wykonawczymi są uznani twórcy, David Fincher i Tim Miller. Groza, wyobraźnia i piękno łączą się ze sobą w dziewięciu kolejnych zmyślnych i zachwycających wizualnie krótkich historiach w klimacie fantasy, horroru i science fiction, których tematyka rozciąga się od odkrywania pradawnego zła po komediową apokalipsę.

Jeden z odcinków trafił za darmo do serwisu YouTube, co jest częstą formą promocji platformy Netflix. Epizod zatytułowany Three Robots: Exit Strategies, zainspirowany został opowiadaniem Johna Scalziego. W nim tytułowe droidy poszukają strategii przetrwania, zanim ludzkość zostanie ostatecznie unicestwiona. Zobaczcie:

Dla przypomnienia koncepcja projektu polega na tym, że każdy odcinek tworzy inne studio zajmujące się animacją, dlatego każdy z epizodów reprezentuje inny styl.

Miłość, śmierć i roboty - premiera 3. części na platformie Netflix 20 maja.