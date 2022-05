Złoto - obsada, data premiery, fabuła, zwiastun. Wszystko, co musicie wiedzieć przed premierą filmu

fot. materiały prasowe

Złoto to nowy, dystopijny thriller związany z wątkiem survivalowym, który wyreżyserował popularny australijski aktor Anthony Hayes. Poniżej przedstawiamy Wam najważniejsze informacje o produkcji.

Złoto - data premiery

Film trafi do polskich kin 20 maja 2022 roku. Światowa premiera odbyła się natomiast 13 stycznia w Australii; produkcja ukazała się również m.in. w Stanach Zjednoczonych, w których Złoto wyświetlano od 11 marca.

Złoto - obsada

W obsadzie produkcji znaleźli się Zac Efron, Susie Porter, Akuol Ngot, Thiik Biar, Andreas Sobik oraz sam reżyser produkcji, Anthony Hayes.

Złoto - zwiastun

Złoto - fabuła

W dystopijnej niedalekiej przyszłości samotny podróżnik o imieniu Virgil przybywa do pewnej placówki i płaci miejscowemu mężczyźnie, Keithowi, aby ten przetransportował go do obszaru znanego jako Związek. Podróżując przez pustynię, panowie w końcu odkrywają ogromny samorodek złota na odludziu. Po nieudanej próbie wydobycia go za pomocą podstawowych narzędzi i ciężarówki Virgil zgadza się pozostać przy złocie, podczas gdy Keith odchodzi, by spróbować znaleźć koparkę. Pozostawiony sam na pustyni z ograniczonym dostępem do żywności, wody i radia, Virgil zaczyna podupadać na zdrowi, zarówno fizycznym, jak i psychicznym gdy pojawiają się u niego paranoja i halucynacje.