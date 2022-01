Miłośnicy NFT wydali miliony na storyboard Diuny. Twiedzą, że zekranizują tę opowieść

Źródło: YouTube / Sony Pictures Classics

Diunyprzez lata inspirowała kolejne generacje twórców. Doczekała się niesławnej ekranizacji Davida Lyncha, miniserialu, kilku gier komputerowych, książek osadzonych w uniwersum oraz udanej kinowej adaptacji z 2021 roku. W 2014 roku głośno zrobiło się także o niezrealizowanym filmie Alejandro Jodorowsky’ego, który planował przenieść historię rodu Atrydów na wielki ekran już w latach 70. ubiegłego wieku.

Film dokumentalny Jodorowsky’s Dune przybliżył historię tej nieudanej produkcji, a przy okazji poruszył wyobraźnię wielu fanów Herberta m.in. nietuzinkowymi projektami koncepcyjnymi bohaterów oraz lokacji znanych z powieści.

W 2022 roku Jodorowsky's Dune znów trafia na świecznik, tym razem za sprawą miłośników kryptowalut z grupy Spice DAO, która wylicytowała jeden ze storyboardów tej produkcji w formie książki, płacąc za niego 2,66 miliona dolarów. I być może nie byłoby w tym niczego nadzwyczajnego (to nie pierwszy egzemplarz, którzy trafił na licytację), gdyby nie dość odważna deklaracja zwycięzców licytacji:

Przedstawiciele Spice DAO ogłosili na swoim profilu twitterowym, że ten zakup pozwoli im m.in. na wyprodukowanie serialu animowanego na podstawie storyboardu i sprzedanie go platformie streamingowej. Grupa skupiająca miłośników tokenów NFT wyszła z założenia, że skoro nabyła książkę, to może zrobić z jej zawartością co im się tylko żywnie podoba.

Problem polega na tym, że jedyną rzeczą, którą wylicytowali, jest fizyczny egzemplarz Jodorowsky's Dune. Prawa autorskie do Diuny nadal należą do rodziny Herberta. Nawet jeśli Spice DAO wydali kilka milionów na storyboard, nie upoważnia ich to do wykorzystania opisanej tam historii do zekranizowania Diuny.

